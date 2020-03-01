Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике днем 24 марта

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории Республики днем 24 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Днем 24 марта в Луганске и местами по территории ЛНР ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

23 марта — Луганск