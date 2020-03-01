Синоптики прогнозируют 24 марта в ЛНР до 4 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 24 марта будет колебаться от 9 градусов мороза ночью до 4 градусов тепла днем, местами возможны штормовые порывы ветра до 18 м/с. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 23 марта до 21.00 24 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков; ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов ниже нуля, днем – 1-3 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и ноль – 2 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3-5 градусов мороза ночью до 1-3 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 марта метеорологи отмечали в 1883 году – минус 14 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2008 году и составляла плюс 20 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 24 марта – 05.47, время захода – 19.13. Продолжительность светового дня составит 13 часов 26 минут.

По предварительному прогнозу, 25-26 марта существенных осадков не ожидается, температура воздуха 25 марта существенно не изменится, а 26 марта повысится на 2-4 градуса.

23 марта — Луганск