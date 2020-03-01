Прокурор новый, дела старые

17 марта 2020 года Верховная рада Украины всё же назначила генерального прокурора. Им стала 41-летняя харьковчанка Ирина Венедиктова. Она – доктор юридических наук, профессор. С декабря прошлого года – и.о. директора Государственного бюро расследований. Креатура Владимира Зеленского. Вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики. Вице-президент Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов. Не знаю, что это значит, но звучит величаво.С 2005 года и до избрания в парламент в 2019 году Венедиктова была заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина. Является членом научно-консультативного совета Верховного Суда. Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Капитан милиции. Опыта работы в органах прокуратуры Ирина Венедиктова не имеет, что, в принципе, никого и не удивляет. Кадровая политика Зеленского, как впрочем и кадровая политика Порошенко, допускает определенные «чудеса». Назначение Венедиктовой на данную должность стало возможным благодаря тому же закону, по которому ранее возглавил прокуратуру Юрий Луценко. То есть Зеленский не стал изобретать велосипед и воспользовался той лазейкой в законе, которую в свое время успешно эксплуатировал Петр Порошенко.Капитан милиции на должности генерального прокурора. Нет, само по себе это не страшно, учитывая тот факт, что Венедиктова имеет хорошее юридическое образование и бесконечно предана Владимиру Зеленскому. Наверняка, она будет работать в рамках тех задач, которые изначально поставило перед ней руководство государства.Вопреки ожиданиям, произнося свою речь перед депутатами Верховной рады, Ирина Венедиктова не говорила о каких-либо реформах, кадровых перестановках и смене приоритетных направлений деятельности. Вместо этого она сделала акцент на определенных событиях прошлого, которым, по ее мнению, должна быть дана правовая оценка.В первую очередь Венедиктова сообщила о перспективе Петра Порошенко и активиста Сергея Стерненко оказаться в суде. Первый ограбил и «изнасиловал» целую страну, второй убил ветерана АТО, военнослужащего ВСУ, но избежал ответственности за данное преступление благодаря «хорошим дружеским отношениям» с руководством СБУ. "Все, что может быть быстро и законно завершено, то будет быстро и законно завершено. А дальше следователь как независимое лицо будет двигаться совершенно независимо. Но двигаться", - именно так прокомментировала перспективы уголовного преследования экс-президента Ирина Венедиктова. Также новый генпрокурор пообещала отменить закон об амнистии участникам Майдана, что позволит привлечь к ответственности представителей обеих сторон противостояния, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.История Стерненко мне мало интересна. Националист, руководитель одесского «Правого сектора» убил карателя, участвовавшего в боевых действиях на территории непризнанных республик Донбасса. Жаль, что в данной неравной схватке они не полегли оба.Более интересна ситуация с отменой закона об амнистии участникам Майдана. Все дело в том, что данный закон противоречит Уголовно-процессуальному кодексу и заставляет следствие и суды тормозить расследование дел, касающихся убийств на Майдане. Более того, он снимает ответственность за такие преступления, как захват государственной власти, массовое уничтожение людей, создание террористической организации, создание не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований, посягательство на жизнь военнослужащего либо сотрудника правоохранительных органов, убийство, бандитизм, террористический акт и захват заложников. Нужен ли такой закон Зеленскому, который вряд ли готов оказаться в центре нового Майдана? Скорее всего, нет. Получится ли у Венедиктовой отменить столь неоднозначный нормативный акт? Сложный вопрос. Сложный хотя бы потому, что отмена законов - это прерогатива Верховной рады, а не генеральной прокуратуры, а многие действующие депутаты готовы стать стеной, защищая «героев Небесной сотни», которые после отмены данного закона рискуют остаться в истории в качестве убийц.Ну а с Петром Алексеевичем Порошенко все до безобразия просто. Вот здесь Венедиктова имеет максимальные шансы на успех. Против Петра Порошенко сейчас имеется 16 уголовных дел, охватывающих весь спектр уголовного права, от мелкого финансового жульничества до измены родине. Но даже оказавшись в подобной ситуации, Порошенко как-то не баловал своим вниманием ни ГБР, ни прокуратуру, всячески стараясь избегать ненужных ему встреч. Теперь все может измениться в корне. Все дело в том, что у Венедиктовой к Порошенко свои личные счеты. В свое время Петр Алексеевич доставил новому генеральному прокурору уйму проблем. Его «сторонники» закладывали муляж бомбы под ее автомобиль, угрожали убийством членам ее семьи и устраивали «акции» с мочой и фекалиями под ГБР. Теперь настал тот момент, когда Венедиктова сможет нанести ответный удар, не задумываясь о возможных для себя последствиях.В общем, новый генеральный прокурор Украины может быть интересен лишь тем, что именно Ирина Венедиктова является тем человеком, который, не задумываясь, посадит Порошенко в СИЗО хотя бы для того, чтобы своевременно обеспечивать его явку на допросы в рамках тех 16 уголовных дел, фигурантом которых является бывший президент Украины. А уже это одно само по себе дорогого стоит!Алексей Зотье