Переговоры в Минске начнутся 24 марта в формате видеоконференции. Трехсторонняя группа «увидится» 26 апреля
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 26 марта в формате видеоконференции. Но заседания в том же формате рабочих подгруп начнутся уже завтра и продлятся на два дня.
Об этом сообщили собеседники журналисты, знакомые с ходом подготовки встречи.
По словам наших собеседников, заседания групп распределены на 24 марта и 25 марта соответственно.
Завтра состоятся видеоконференции подгруппы по безопасности, а так же политической подгруппы, послезавтра — экономической и гуманитарной подгрупп.
Видеоконференции пройдут согласно следующему графику (по Киевскому времени):
Вторник, 24 марта 2020 г.
09:00 — 13:00: Видеоконференция Рабочей группы по безопасности
14:00 — 18:00: Видеоконференция Рабочей группы по политическим вопросам
Среда, 25 марта 2020 г.
09:00 — 13:00: Видеоконференция Гуманитарной рабочей группы
14:00 — 18:00: Видеоконференция Экономической рабочей группы
Четверг, 26 марта 2020 г.
10:00 — 14:00: Видеоконференция Трехсторонней контактной группы
Новости в Мире - 23 марта 2020 95
Об этом сообщили собеседники журналисты, знакомые с ходом подготовки встречи.
По словам наших собеседников, заседания групп распределены на 24 марта и 25 марта соответственно.
Завтра состоятся видеоконференции подгруппы по безопасности, а так же политической подгруппы, послезавтра — экономической и гуманитарной подгрупп.
Видеоконференции пройдут согласно следующему графику (по Киевскому времени):
Вторник, 24 марта 2020 г.
09:00 — 13:00: Видеоконференция Рабочей группы по безопасности
14:00 — 18:00: Видеоконференция Рабочей группы по политическим вопросам
Среда, 25 марта 2020 г.
09:00 — 13:00: Видеоконференция Гуманитарной рабочей группы
14:00 — 18:00: Видеоконференция Экономической рабочей группы
Четверг, 26 марта 2020 г.
10:00 — 14:00: Видеоконференция Трехсторонней контактной группы
Новости в Мире - 23 марта 2020 95
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