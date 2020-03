Оглянитесь, старого мира уже нет...

За последний месяц, набегающий поток событий стал настолько плотным, из-за коронавируса и финансового кризиса, что многие не замечают, где мы, всем миром, оказались. Это даже не дискурс про "Окно Овертона" это уже реальность - остановки, которые промелькнули за окном вашего поезда жизни, пока вы отвлекались на ваш смартфон. Начну с того, что с ужасом отметили западные СМИ, даже такие, как Bloomberg и The New York Times, а закончу тем, что они стесняются сказать.На сайте издания Bloomberg появилась статья "Коронавирус-это шанс Китая ослабить либеральный порядок". Статья была написана человеком, который, чуть ранее, клеймил коммунистическую партию Китая за её неспособность справиться с эпидемией коронавируса, у себя в стране. Сейчас же он вынужден констатировать, что текущая ситуация, как и предыдущий кризис 2008 года "Во — первых, лишает блеска американскую модель — прежде всего ее экономическую модель и ставит серьёзные вопросы о компетентности американских лидеров. Во-вторых, это придаёт респектабельность тезису о том, что автократические правительства могут обойти превзойти демократических коллег в плане обеспечения стабильного роста и управления в кризис. В-третьих, она усилила геополитический нажим Китая и подпитывает страхи перед американским упадком." "Кто захочет присоединиться к отряду, если шериф не может стрелять прямо?" задаётся автор риторическим вопросом о роли США и пытается найти ответ в международном сотрудничестве, в рамках группы стран G-7.Однако текущая ситуация показывает нам, что даже Евросоюз - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, оказался лишь называнием, сборищем Брюссельских чиновников, которые могут, что-то взять и поделить, но неспособны принимать конкретных, ответственных решений. Страны ЕС просто отгородились друг от друга, шенгенская зона закрыта. По факту, Евросоюз уже перестал существовать в том виде, в котором он задумывался. Это авторитарные страны, помогают Италии бороться с короновирусом. Китай направляет оборудование, Куба врачей, а Россия и то и другое, в то время, как соседи по ЕС отсиживаются по домам или присваивают чужую гуманитарную помощь, как Чехия.Оказалось, что на самом деле, мощь страны, в мировом масштабе, измеряется не в долларах Валового Внутреннего Продукта, а в сбалансированности, самодостаточности экономики и готовности к шокам. "Благодаря санкциям, Россия защищена от экономических потрясений коронавируса" именно с таким заголовком вышло издание The New York Times. "Россия входит в кризис далеко не в ущербном состоянии, а с значительными финансовыми резервами, ее крупные компании почти свободны от долгов и она практически самодостаточна в сельском хозяйстве. После того, как Россия была подвергнута санкциям, правительство президента Путина адаптировалось к изоляции и было фактически вынуждено готовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, что обрушились на мировую экономику сегодня." с удивлением констатирует американское издание.В то же время "самая богатая страна в мире" - США оказалась не способна адекватно подготовиться к надвигающейся эпидемии. Американцы с удивлением узнают, что по данным министерства торговли США 97% всех антибиотиков, для продаваемых в США лекартств, поступают из Китая. Поэтому США действуют в духе махровой демократии и капитализма - они выкупили в Италии полмиллиона комплектов для диагностики коронавируса, когда сама Италия не имеет их в необходимом количества. Это потрясло итальянцев: "Весь мир говорит, что это война. И впервые в истории — война всех против всех. Здесь нет союзов и союзников, каждый думает только о себе. В борьбе с коронавирусом главное оружие — тампоны, маски, респираторы, тесты. Американцы, закупив в Брешиа полмиллиона тестов для мазков, перевезли эти трофеи в Мемфис и теперь празднуют успех", — говорится в передовице ведущей итальянской газеты La Repubblica. Какое там объединение G-7 или НАТО??? Когда встает вопрос о жизни - капитализм показывает весь свой бесчеловечный оскал этапа первоначального накопления капитала.Всё же, и американцам не всё продается. Президент США - Дональд Трамп предложил немецкому миллиардеру, продать эксклюзивные права на прототип вакцины от коронавируса, его биотехнологической фирмы Curevac, за 1 миллиард долларов, но немец отказался. Даже продвинутому, в медицинских технологиях, Израилю пришлось проводить спецоперацию силами Моссада, что бы добыть 100 тысяч тестов на коронавирус и они планируют добыть, а не произвести, ещё 4 миллиона тестов. В то время, как наша страна передала тест-системы на коронавирус уже 13 странам.Ситуация с коронавирусом показала всю однобокость медицинской системы США. По началу с заболевших просили по три тысячи долларов за проведение теста, а точнее 3270$, запросили с одной жительницы в Майями. Изданию The New York Times пришлось раскрыть глаза читателю на то, что богачи тестируются на коронавирус в массовом порядке, даже без симптомов болезни, в то время как обычные граждане не могут пройти тест, при полном наличии признаков коронавируса. Констатируют такую удручающую ситуацию даже на "Эхо Москвы". Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, в своем посте в Twitter, упрекнул баскетбольную команду Brooklyn Nets в том, что та протестировала весь свой состав: "Мы желаем им скорейшего выздоровления". “Однако, при всем уважении, вся команда NBA не должна была проходить тестирование на COVID-19, пока есть критически больные пациенты, ожидающие тестирования. Тестирование должно быть не для богатых, а для больных.” Это диагноз - медицинская система США для богатых, а не для больных. Около 30 миллионов человек в США вообще не имеет медицинской страховки.Однако, общую политику США по борьбе с коронавирусом ещё можно назвать человечной, в отличие от Великобритании и Нидерландов, где решили, что пускай все заразятся и население приобретет "стадный иммунитет". Ключевое тут слово - стадный. Декларируемые ранее "Европейские ценности", где права человека - превыше всего, на деле оказались фикцией. В Северной Корее теперь у людей больше свободы, чем в Европе, при карантине. Правительства откровенно признаются, что население - это просто стадо, часть которого неизбежно умрёт и поэтому особо беспокоиться не стоит. Про экономические потери я уже не говорю. Как жители Нидерландов переживают коронавирус дома, без медицинского вмешательства, можно узнать из первых рук, наших бывших соотечественников и картина не очень весёлая.Кстати, бывшая "девушка Джеймса Бонда" - Ольга Куриленко, пожаловалась, что её не приняли в ни в одну Британскую клинику, с коронавирусом, из-за того, что они переполнены. Её можно было бы пожалеть, в таком больном виде.Однако другая, фотография, с общим планом, переворачивает ситуацию. Специальная койка, медицинское оборудование, в том числе аппарат искусственной вентиляции лёгких, говорит о том, что Ольга находится в условиях, не хуже чем в больничном стационаре.Вообще, пока люди из страны грёз и другие селебритиз, переживают коронавирус, лечась или находясь в самоизоляции и делясь об этом в своих видео, где без макияжа и костюмов супервумен они выглядят человечнее, отсутствие их творческой деятельности мало заметно. Актуальность приобретают обычные гетеросексуальные мужики, которые сейчас наполняют полки на складах магазинов, работают в поле и на производстве, без них действительно всё бы рухнуло. Так и вспоминается классическое - "Эти парни не являются мечтой гламурных дур". Внезапно оказалось, что это люди из искусства и сферы обслуживания теперь самые первые в очереди безработных, по крайней мере в Нью-Йорке, точно.Другой шаблон - "Запад оплот цивилизации и культуры", в сегодняшней ситуации летит к чертям. Там ситуация стала хуже, чем в России и у наших "людей с хорошими лицами" возник диссонанс переходящий в фрустрацию, бежать то некуда. Так же, как в СССР, люди отстаивают дикие очереди в магазины и пустые полки это их сегодняшняя реальность. В критической ситуации проявляется вся сущность "мира дикого Запада" построенного на индивидуализме - люди дерутся за туалетную бумагу. Кто-то, невидимой рукой рынка, накручивает цену на туалетную бумагу, бутилированную воду и дезинфицирующие средства, не смотря на грозящие штрафы. Другие, более продвинутые, вооружаются, так как в мире индивидуалистов надежды на государство особой нет, каждый сам за себя, а добрым словом и пистолетом можно куда больше чем просто добрым словом заполучить туалетной бумаги. В феврале 2020 года продажи оружия обогнали среднегодовые на 36%, по патронам статистику приводил ранее.Подводя итог, процитирую президента Турции - Эрдогана, который, в свете текущих событий, развил мысль Путина о кончине идеи либерализма: "Мы вступаем в новую эру, которая, вероятно, претерпит радикальные изменения в экономическом, политическом и социальном порядках." "Страны Запада годами не заботились о своих гражданах, передав базовые государственные службы в ведение частного сектора. На самом деле это было сделано для того, чтобы уклониться от ответственности за своих граждан. Некоторые страны Европы, которые до вчерашнего дня выступали в качестве сторонников либерализма, сегодня начали национализировать больницы и другие структуры по оказанию базовых общественных услуг".Конечно, нашей стране ещё предстоит пережить пик эпидемии коронавируса в мире и свой собственный. У нас хватает своих идиотов, как на Ставрополье и сейчас без симптомов тест на коронавирус вы не пройдёте, однако есть все шансы не упасть в вирусный штопор и сохранить рабочие места. В отличие от Запада, дух коллективизма, который помогает пережить трудные времена у нас ещё не выветрился. Помогайте окружающим:Мир уже изменился. Границы закрыты, авиасообщение прервано, транснациональные корпорации останавливают свои заводы, для полноты кончины глобализма не хватает лишь отключить мировой интернет. То, что так быстро было потерянно, быстро восстановить не получится, а возможно некоторые страны и не захотят этого делать, под различными предлогами. Этот кризис даёт уникальный шанс на изменения. Стало очевидно, что дальше раздувать экономику за счёт кредитов не возможно, этот фокус больше не проходит. Мир ждёт новая экономическая модель, вопрос лишь в том - предложит ли Россия собственный путь или вновь впишется в рамки, заложенные другими акторами.Источник