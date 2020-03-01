Критика лысого разума

Меня страшно беспокоит судьба активистов, волонтеров, антикоррупционеров и других воспитанников «открытого общества» Сороса. Как они там, бедолаги? Все еще продвигают критическое мышление и идеи Карла Поппера в широкие массы? Сражаются с коррупцией? Отражают гибридную информационную агрессию РФ? Все ли сделали для того, чтобы курс Украины на полное членство в ЕС и НАТО стал «незворотним»? Удалось ли собрать денег на подрыв монумента «Родина-мать», который буквально напичкан декоммунизированной символикой?Новый директор института памяти, фамилии которого я не знаю, обещал лично вылепить памятник Петлюре из катышков шерсти, которые он собирает из собственного пупка, и подорвать водокачку с портретами Ленина и Сталина. Что с ним? Как продвигаются его планы? Куда уже потрачены четверть миллиарда гривен, выделенных на деятельность института памяти в текущем году?Напрочь исчезли из новостей традиционные сводки Национального совета по телевидению и радиовещанию о перевыполнении плана введения украиноязычных квот на FM-cтанциях и в зомбо-ящике. «Хит-FM» – 500% чисто мовного контента, «Армия FM» – 800%, «Шансон» – 7500%. Куда подевался национальный радио-ренессанс? Может, коронавирус выкосил стройные ряды украинизаторов? Странно. Все же знают, что частотные колебания нашего гимна напрочь убивают возбудителей инфекции и доводят до сумасшествия бывшего посла США в Украине с мясной фамилией. То ли Тефтелькин, то ли Тефт.Опять же не ясно, как реализуется программа Министерства культуры по вырождению украинского кинематографа и книги? Или возрождению? В наших условиях я часто путаю эти понятия. Как прошла премьера блокбастера «Черкассы» с батальной сценой «битва на пожарных шлангах»? Что там с «Пекельной Хоругвой» Сашка Рыльника?Где их можно скачать на торрентах? Все-таки почти миллиард гривен выделили на это благое дело. Министерство уволенного к е…ням Бородянского завалено кратким описанием будущих киношедевров: «Котики против Путина», «Котики угоняют русскую атомную субмарину», «Котики и член ЕС» (ХХХ). Сейчас, когда нация сидит на карантине, важнейшим из искусств является не только туалетная бумага, но и кино.Особо тревожная ситуация складывается с сотнями «ГОшек», финансируемых USAID, фондом «Возрождение», посольством Нидерландов в Украине, Европейской антикоррупционной инициативой, Томашем Фиалой и прочими донорами «открытого общества». Вот как отчитаться о проведении конференции с кофе-брейком, фуршетом и экспертами по проблемам установления национальной идентичности на оккупированных Россией территориях Украины? Что делать с «Центром противодействия коррупции», который безуспешно пытается вклиниться в тему медицинских масок и вентиляторов для легких? Начались задержки с выплатами грантовой помощи. Стая антикоррупционеров в масках из натуральной марли пытаются попасть в посольства и представительства США и ЕС для получения грантов. И в результате они сталкиваются с поразительной черствостью зажравшихся американских и европейских дипломатов. Не удается разжиться даже мыльцем «Сейфгард». Уроды, мля. Вы подумали, на что жить десяткам тысяч «соросят», которые самоизолируются в своих антикоррупционных офисах и шлют сигналы «SOS» в вышиванках?Кстати, о вышиванках и сигналах. Люто приветствую инициативу Зеленского вернуть всех заболевших коронавирусом на Батьквищину, чтобы хоть как-то подогнать национальную статистику под стандарты ВОЗ. Очень правильное и своевременное решение. У нас созданы все условия для четких и быстрых действий по распространению этой «чумы двадцать первого века». Или по изоляции? Опять путаю эти понятия, которые в наших, с...ка, условиях постоянно меняют свою смысловую нагрузку. С Египтом и Куршавелем мы справились. Теперь Киев наконец-то выбился в лидеры нации по количеству подтвержденных случаев заболевания их хваленым COVID-19. То ли двадцать, то ли сорок. Уже не имеет особого значения. Но не все еще потенциальные зараженные эвакуированы из малодоступных мест. Они бедствуют на курортах Бали и Доминиканы, где давятся дешевым ромом и сигарами, а также требуют немедленно прислать президентский борт, оснащенный минибаром. Одного не могу понять: где они на Бали нашли вышиванки и флаг Украины? Но лайфак крутой. Люто плюсую. У нас все уже готово к приему больных из Куршавеля и других стран, пострадавших от мировой эпидемии. Сегодня ночью в столице нации приземлился борт с посылкой из Китая и Кириллом Тимошенко – малоизвестным фриком из Офиса президента, создателем «Телеграм-аналов». Или каналов? Я часто путаю эти понятия.Кирилл оказался чертовым гением. Вот как можно было продать из летящего самолета 750 тысяч тестов для выявления коронавируса? Заказали миллион – прилетело 250 тысяч, которые до ночи будут развозить по больницам Ивано-Франковска. Там люди поют гимн на балконах. Или это в Тернополе? Я часто… ну вы поняли.Возвращаемся к антикоррупционерам. Наиболее мудрыми и дальновидными оказались те герои майдана, которые сели в кресла членов наблюдательных советов различных хлебных компаний: «Нефтегаза», «УЗ», «Укроборонпрома» и других. Сейчас тот же Лещенко находится на самоизоляции за триста тысяч гривен в месяц. Это не считая надбавки за интенсивный труд в домашних условиях. Серега остался последним кормильцем в семье, поскольку его жена диджейка уже не может «давать сеты» в лучших ночных кабаках мира по пять тысяч евро. Так и живут на нищенскую ЗП Лещенко. Найем, который первым просек фишку с теплыми пледами и хорошим настроением, пока еще активно занимается внешними сношениями в «Укроборонпроме». Адская работа: сношений нет, а за все платят жалкие четыреста штук. Вы в «Ашане» давно были? Сегодня там практически ничего нельзя купить за такие деньги. Завтра, возможно, подвезут, но вряд ли. Легенды европейской революции фактически перебиваются с хлеба на «Рейндж-ровер» в тяжелейших условиях эпидемии.Единственные патриоты-актививсты, которым удалось вписаться в новую вирусную реальность – это члены «Муниципальной варты». Они теперь наводят порядок в столичном транспорте, осуществляя расовую сегрегацию пассажиров по строго установленному количеству. Кличко понравилась решительность, с которой члены этой организации ликвидировали лагерь ромов в Киеве. Их умения и живой интеллект, проявляющийся в оставшихся навыках счета, оказались востребованы. Остальные активисты находятся в гораздо более тяжелых условиях. Спрос на декоммунизацию и украинизацию находится на критическом уровне. Фонд «Возрождение» выделяет в настоящее время жалкие крохи в размере 150 тысяч гривен на «развитие критического мышления». Вот как можно развить то, чего нет, даже за деньги? Вопрос. Пойду читать «Критику чистого мышления» Гегеля. Может, удастся скопить денег на парацетамол и две медицинские маски.Александр Зубченко