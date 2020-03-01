Стали известны подробности о подозреваемых в подготовке взрыва студентах на Сахалине

Один из студентов, задержанных ФСБ на Сахалине по подозрению в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение, был отчислен в прошлом году из Сахалинского горного техникума, сообщил представитель учреждения.Подозреваемого отчислили в сентябре. Вся информация о задержанных была передана в региональное минобразования, передает РИА «Новости».Представитель министерства сообщил, что один из задержанных – студент, второй – нет, ситуация с подростками «взята на контроль».Учащийся техникума рассказал, что один из задержанных вел себя довольно странно, «спокойно» и «как заторможенный». При этом «одевались они обычно, из толпы не выделялись».Отмечается, что подросток был замкнут, его круг общения в техникуме состоял из пяти человек. Кроме того, у обоих задержанных не было девушек, ни в каких группах они не состояли.«Говорят, что изначально он (один из задержанных студентов) подшутил – сказал техничке, что якобы взорвет техникум, потом в итоге сказал, что это шутка. Техничка сказала охране, директору. Директор сообщил в ФСБ, чтобы за тем следили. Говорят, что он «состоял на учете» в ФСБ, за ним следили, а тут решили проверить и задержали», – отметил источник.Ранее стало известно, что на Сахалине задержаны двое студентов, которые планировали совершить вооруженное нападение на учебное заведение.