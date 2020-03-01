Госкомзем ЛНР ограничил личный прием заявлений граждан и юрлиц из-за угрозы COVID-19

Государственный комитет по земельным отношениям ЛНР ограничил личный прием заявлений граждан и юридических лиц в связи с введением в Республике режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщили в ведомстве.

"Во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и в связи с угрозой распространения в Луганской Народной Республике коронавирусной инфекции ограничен личный прием заявлений (обращений) граждан и юридических лиц: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00", – говорится в сообщении.

"В неприемные часы заявления (обращения) рассматриваются исключительно в случае направления их в адрес Гомкомзема ЛНР почтой по адресу: 91016, Луганская Народная Республика, Луганск, улица Коцюбинского, 3-в", – отметили в госкомитете.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 335 тыс. человек, из них более 14 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

24 марта — Луганск