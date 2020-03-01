Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы жителям прифронтовых территорий (ФОТО)

Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал гуманитарную помощь жителям прифронтовых территорий Республики. Об этом сообщили в пресс-службе движения."Депутат Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Елена Фарахова совместно с членами исполкомов местных теротделений ОД "Мир Луганщине" передали 48 наборов разным категориям лиц, проживающим на приграничных территориях", - говорится в сообщении."Огромное спасибо проекту "Волонтер" за поддержку, неоднократно оказанную помощь. Жители прифронтовых территорий, которые подвергаются ежедневной опасности, связанной с обстрелами со стороны ВСУ, героически переносят все тяготы военной жизни. Они заслуживают особого внимания", - отметила Фарахова.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.24 марта — Луганск