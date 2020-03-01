Пенсионный фонд ЛНР осуществляет прием граждан при наличии у них индивидуальных масок

Пенсионный фонд ЛНР ведет прием по вопросам назначения, перерасчета пенсий и выплаты единоразовых пособий при наличии у обращающихся граждан индивидуальных масок. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"С 24 марта 2020 года в органах Пенсионного фонда Луганской Народной Республики прием граждан осуществляется по вопросам назначения или перерасчета пенсии, относительно недополученной пенсии и единоразовой выплаты пособия на погребение", - говорится в сообщении.

"Прием проводится при наличии индивидуальной маски", - подчеркнули в ведомстве.

Пенсионный фонд ЛНР благодарит граждан за понимание.

24 марта — Луганск