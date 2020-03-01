Первая неделя карантина на линии разграничения
В соответствии с приказом Командующего объединенных сил № 207 от 15.03.2020 г., в целях защиты жизни и здоровья граждан во время эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СоV-2, на период с 16 марта по 3 апреля 2020 было введено ограничение передвижений через КПВВ на Донбассе.
Об этом пишет «Луганский радар» со сылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По итогам первой недели карантина следует обратить внимание на следующие ключевые моменты.
Логика действий украинской власти
Согласно рекомендациям медиков, самым действенным средством обеспечения безопасности граждан во время эпидемии пока является снижение количества передвижений и контактов.
Поэтому были введены временные ограничения на пересечение линии соприкосновения и предусмотрены случаи гуманитарного характера, которые оставили людям возможность пересекать КПВВ в условиях крайней необходимости по отдельному решению Командующего ОС.
По инициативе Минреинтеграции в перечень гуманитарных обстоятельств, дающих основания для пересечения, было предложено включить:
необходимость соблюдения принципа единства семьи;
случаи смерти или тяжелой болезни близких родственников;
тяжелые или хронические болезни, которые требуют неотложного медицинского вмешательства;
различные способы подтверждения фактического проживания на подконтрольной или временно неподконтрольной территории, и другое.
Этот механизм доказал свою действенность. Например, в течение 20-22 марта ежедневно пересекало линию соприкосновения в Донбассе по отдельному решению Командующего ОС около 100 человек.
Одновременно были внесены изменения в нормативные акты, которые убрали для ВПЛ необходимость передвигаться без крайней необходимости. В первую очередь — для пожилых людей, принадлежащих к основной группе риска заболевания COVID-19.
В частности, на время карантина было отменено требование в течение 60 дней подтверждать свое фактическое нахождение на подконтрольной территории. Люди сохранят свой статус ВПЛ, пенсии и социальная помощь будут начисляться, от граждан не требуется никаких дополнительный действий.
«Ограничение передвижений — это критически необходимо, вынужденная и временная мера. Когда опасность минует — она будет немедленно отменена. Средства и теперь будут начисляться в полном объеме», — сказал Алексей Резников.
Динамика пересечений
Накануне введения карантина поток людей через линию соприкосновения существенно вырос. В частности, 13 марта из-за КПВВ последовало 53,6 тыс. человек и 5,8 тыс. транспортных средств. 14 марта — уже 61,5 тыс. человек и 6,4 тыс. транспортных средств. Больше всего прошло через КПВВ «Станица Луганская» — 17,5 тыс. человек. 15 марта поток составил 55 тыс. человек в сутки. При этом в период января — февраля 2020 ежедневно насчитывалось 30-34 тыс. рересечений.
Граждане, постоянно проживающие на неподконтрольной территории, прогнозируя введение ограничений во время карантина, активизировали поездки на подконтрольные территории за продуктами, лекарствами, а также с целью получения пенсий и социальных выплат.
После введения ограничений в течение 16-19 марта количество ежедневных пересечений КПВВ на Донбассе стремительно снижалась.
Если 16 марта линию соприкосновения пересекло 9,2 тыс. человек и 990 транспортных средств, то 19 марта — только 1,1 тыс. человек и 147 автомобилей. То есть разница по сравнению с пиковой нагрузкой 14 марта составила в 56 раз!
Люди успокоились, ведь увидели, что украинская власть действует адекватно ситуации, и есть понятный механизм пересечения на крайний случай, без помощи их не оставят. Подавляющее большинство граждан за это время переместилась к месту постоянного проживания.
Зато 20 марта количество пересечений выросла до 3,1 тыс. за счет увеличения на КПВВ в Донецкой области. Это произошло в результате решения администрации ОРДО полностью закрыть КПВВ со своей стороны, начиная с 00 часов 21 марта. Люди испугались, что все будет заблокировано на неопределенное время.
21 марта количество пересечений снизилось до 247, причем более 151 было осуществлено через КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области. На донецком участке линии соприкосновения передвижения происходило по решению командующего ОС.
22 марта количество пересечений уменьшилось до 92 человек .
При этом украинская сторона и в дальнейшем готова обеспечивать пересечение для представителей ОБСЕ, ООН, МККК, а также для граждан в случаях крайней необходимости по гуманитарным соображениям.
Перспективы на вторую неделю карантина
По состоянию на 07:00 23 марта, согласно данным Луганской ОГА, на территории подконтрольной Луганщины не зафиксировано ни одного случая заболеваний коронавирусом. Одного человека проверяли на наличие вируса, но тесты показали отсутствие инфекции. В медицинских учреждениях региона подготовлено 195 коек для госпитализации лиц с подозрением на заражение коронавирусом, в общем насчитывается 64 аппарата для искусственной вентиляции легких.
В то же время в Донецкой области зафиксирован 1 случай заражения коронавирусом. В результате на территории области решением областной комиссии ТЭБ и ЧС 21 марта введен режим чрезвычайной ситуации. Государственные и правоохранительные органы переведены на усиленный режим работы, вводится ряд дополнительных ограничений по работе рынков продовольственных и непродовольственных товаров.
Донецкая ОГА выделила средства на приобретение амплификатора для проведения диагностики коронавируса, из государственного резерва область получила 980 тыс. защитных масок. Медики разворачивают дополнительные кровати и инфекционные боксы на случай увеличения количества пациентов.
«Сейчас Минреинтеграции прилагает усилия, чтобы получить дополнительное государственное финансирование, международную помощь и увеличить за счет этого способности медицинских учреждений в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. В первую очередь, мы должны заботиться о людях на подконтрольных территориях», — заметил вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников.
Учитывая динамику диагностирования новых случаев заболевания, есть основания ожидать усиления карантинных мероприятий в течение недели. Новости Региона - Сегодня, 12:28 45
Об этом пишет «Луганский радар» со сылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По итогам первой недели карантина следует обратить внимание на следующие ключевые моменты.
Логика действий украинской власти
Согласно рекомендациям медиков, самым действенным средством обеспечения безопасности граждан во время эпидемии пока является снижение количества передвижений и контактов.
Поэтому были введены временные ограничения на пересечение линии соприкосновения и предусмотрены случаи гуманитарного характера, которые оставили людям возможность пересекать КПВВ в условиях крайней необходимости по отдельному решению Командующего ОС.
По инициативе Минреинтеграции в перечень гуманитарных обстоятельств, дающих основания для пересечения, было предложено включить:
необходимость соблюдения принципа единства семьи;
случаи смерти или тяжелой болезни близких родственников;
тяжелые или хронические болезни, которые требуют неотложного медицинского вмешательства;
различные способы подтверждения фактического проживания на подконтрольной или временно неподконтрольной территории, и другое.
Этот механизм доказал свою действенность. Например, в течение 20-22 марта ежедневно пересекало линию соприкосновения в Донбассе по отдельному решению Командующего ОС около 100 человек.
Одновременно были внесены изменения в нормативные акты, которые убрали для ВПЛ необходимость передвигаться без крайней необходимости. В первую очередь — для пожилых людей, принадлежащих к основной группе риска заболевания COVID-19.
В частности, на время карантина было отменено требование в течение 60 дней подтверждать свое фактическое нахождение на подконтрольной территории. Люди сохранят свой статус ВПЛ, пенсии и социальная помощь будут начисляться, от граждан не требуется никаких дополнительный действий.
«Ограничение передвижений — это критически необходимо, вынужденная и временная мера. Когда опасность минует — она будет немедленно отменена. Средства и теперь будут начисляться в полном объеме», — сказал Алексей Резников.
Динамика пересечений
Накануне введения карантина поток людей через линию соприкосновения существенно вырос. В частности, 13 марта из-за КПВВ последовало 53,6 тыс. человек и 5,8 тыс. транспортных средств. 14 марта — уже 61,5 тыс. человек и 6,4 тыс. транспортных средств. Больше всего прошло через КПВВ «Станица Луганская» — 17,5 тыс. человек. 15 марта поток составил 55 тыс. человек в сутки. При этом в период января — февраля 2020 ежедневно насчитывалось 30-34 тыс. рересечений.
Граждане, постоянно проживающие на неподконтрольной территории, прогнозируя введение ограничений во время карантина, активизировали поездки на подконтрольные территории за продуктами, лекарствами, а также с целью получения пенсий и социальных выплат.
После введения ограничений в течение 16-19 марта количество ежедневных пересечений КПВВ на Донбассе стремительно снижалась.
Если 16 марта линию соприкосновения пересекло 9,2 тыс. человек и 990 транспортных средств, то 19 марта — только 1,1 тыс. человек и 147 автомобилей. То есть разница по сравнению с пиковой нагрузкой 14 марта составила в 56 раз!
Люди успокоились, ведь увидели, что украинская власть действует адекватно ситуации, и есть понятный механизм пересечения на крайний случай, без помощи их не оставят. Подавляющее большинство граждан за это время переместилась к месту постоянного проживания.
Зато 20 марта количество пересечений выросла до 3,1 тыс. за счет увеличения на КПВВ в Донецкой области. Это произошло в результате решения администрации ОРДО полностью закрыть КПВВ со своей стороны, начиная с 00 часов 21 марта. Люди испугались, что все будет заблокировано на неопределенное время.
21 марта количество пересечений снизилось до 247, причем более 151 было осуществлено через КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области. На донецком участке линии соприкосновения передвижения происходило по решению командующего ОС.
22 марта количество пересечений уменьшилось до 92 человек .
При этом украинская сторона и в дальнейшем готова обеспечивать пересечение для представителей ОБСЕ, ООН, МККК, а также для граждан в случаях крайней необходимости по гуманитарным соображениям.
Перспективы на вторую неделю карантина
По состоянию на 07:00 23 марта, согласно данным Луганской ОГА, на территории подконтрольной Луганщины не зафиксировано ни одного случая заболеваний коронавирусом. Одного человека проверяли на наличие вируса, но тесты показали отсутствие инфекции. В медицинских учреждениях региона подготовлено 195 коек для госпитализации лиц с подозрением на заражение коронавирусом, в общем насчитывается 64 аппарата для искусственной вентиляции легких.
В то же время в Донецкой области зафиксирован 1 случай заражения коронавирусом. В результате на территории области решением областной комиссии ТЭБ и ЧС 21 марта введен режим чрезвычайной ситуации. Государственные и правоохранительные органы переведены на усиленный режим работы, вводится ряд дополнительных ограничений по работе рынков продовольственных и непродовольственных товаров.
Донецкая ОГА выделила средства на приобретение амплификатора для проведения диагностики коронавируса, из государственного резерва область получила 980 тыс. защитных масок. Медики разворачивают дополнительные кровати и инфекционные боксы на случай увеличения количества пациентов.
«Сейчас Минреинтеграции прилагает усилия, чтобы получить дополнительное государственное финансирование, международную помощь и увеличить за счет этого способности медицинских учреждений в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. В первую очередь, мы должны заботиться о людях на подконтрольных территориях», — заметил вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников.
Учитывая динамику диагностирования новых случаев заболевания, есть основания ожидать усиления карантинных мероприятий в течение недели. Новости Региона - Сегодня, 12:28 45
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