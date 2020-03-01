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Какая торговля разрешена на период карантина

robot Сегодня, 13:0026Новости
Какая торговля разрешена на период карантина
В полиции Луганской области напомнили, во время карантина разрешенные виды розничной торговли: продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.
Также разрешена банковская, страховая и торговая деятельность по предоставлению услуг по общественному питанию с применением адресной доставки заказов при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты. (Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 марта 2020 № 215 (п.3))
«Обращаемся с просьбой, если Вам известны факты нарушения этих ограничений, звоните на 102», — добавили в полиции. Новости Региона - Сегодня, 12:11 160

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