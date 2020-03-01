Главный санитарный врач Луганска рассказал об уровне заболеваемости вирусными инфекциями
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Луганске на 10% ниже эпидемического порога.
Об этом сообщили в администрации города Луганска со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.
«Заболеваемость ОРВИ держится на достаточно высоком уровне, погодные условия дают о себе знать, хотя эпидпорог не превышен, мы на 10% ниже», — отметил он.
Гаврик добавил, что сотрудники СЭС продолжают мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции.
«Нами проверяются места массового посещения — меры по обработке транспорта, по обработке общественных мест предпринимаются. Помимо этого, влажная уборка, дезинфекция, масочный режим — всему этому уделяется внимание», — рассказал и.о. главврача. Красота и здоровье - Сегодня, 07:26 264
Об этом сообщили в администрации города Луганска со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.
«Заболеваемость ОРВИ держится на достаточно высоком уровне, погодные условия дают о себе знать, хотя эпидпорог не превышен, мы на 10% ниже», — отметил он.
Гаврик добавил, что сотрудники СЭС продолжают мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции.
«Нами проверяются места массового посещения — меры по обработке транспорта, по обработке общественных мест предпринимаются. Помимо этого, влажная уборка, дезинфекция, масочный режим — всему этому уделяется внимание», — рассказал и.о. главврача. Красота и здоровье - Сегодня, 07:26 264
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