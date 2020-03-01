Презентация посмертной книги Виктора Плешакова "Исповедь комбатанта" прошла в Луганске (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПрезентация посмертного издания книги члена Союза писателей ЛНР, участника обороны Луганска и Дебальцевской операции Виктора Плешакова "Исповедь комбатанта" прошла на базе ЛуганскИнформЦентра."Посмертное издание книги члена Союза писателей ЛНР, участника наиболее значимых боев ополчения против украинских агрессоров Виктора Плешакова издано в Луганске. Для нас это, безусловно, событие и мы очень благодарны супруге Виктора - Евгении Плешаковой, которая тоже между прочим являлась бойцом ополчения", - сказал глава комиссии по вопросам развития культуры, образования и науки Общественной палаты (ОП) ЛНР, председатель правления Союза писателей ЛНР Глеб Бобров."Виктор Плешаков – российский писатель, житель Санкт-Петербурга. С самого начала гражданской войны на Украине бросил благополучный Питер и приехал сюда рядовым бойцом. За время боев от рядового казака прошел путь до начальника штаба батальона, но, к сожалению, в прошлом году ушел из жизни", - добавил он.Председатель правления Союза писателей ЛНР уточнил, что помощь в издании книги оказала общественная организация "Патриотическая ассоциация Донбасса" ("ПАД")."Мне кажется, что книга Виктора Плешакова "Исповедь комбатанта" является одним из наиболее сильных произведений о нашей войне. Она позволяет вжиться, влезть в шкуру того ополченца, который, как пишет Виктор, по грязи и льду преодолевал под обстрелом расстояние до Дебальцева, - отметил председатель "ПАД" Алексей Селиванов. - Она важна еще и потому, что те, кто участвовал в боевых событиях, вспомнят, как оно было, те, кто не участвовал, особенно молодежь, поймет, каково это быть ополченцем в 21 веке"."Я хочу поблагодарить за издание этой книги первого заместителя министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александра Николаевича Корниенко и очень хорошо поучаствовал в издании известный полевой командир Народной милиции Виталий Киселев", - добавил руководитель организации.Вдова автора рассказов, вошедших в сформированный ею после смерти супруга сборник, отметила, что издание будет особенно полезно молодому поколению для получения истинной информации о конфликте в Донбассе."Книга "Исповедь комбатанта" – это сборник рассказов и взгляд из окопа на эту войну. К сожалению, сейчас очень много и фейков, много потасовывают факты и информацию пересказывают, как это выгодно, как удобно. А Витя описывал пережитое нами лично и то, что происходило с нами лично, без выдумок", - подчеркнула Плешакова.Она уточнила, что сборник издан тиражом 600 экземпляров, часть из которых уже передана в Луганскую республиканскую универсальную научную библиотеку имени Максима Горького и в ближайшее время будет доставлена в Стаханов и Алчевск. Также сборник можно приобрести в магазине луганской типографии "Пресс-экспресс".24 марта — Луганск