Нарушители карантина
В Северодонецке Луганской области полиция составила два административных протокола на людей, которые нарушали карантин.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Луганщины.
В сообщении говорится, что оба нарушителя — это продавцы, которые торговали на улице.
«По ул. Пивоварова 60-летний мужчина, вопреки запрету, реализовывал готовую выпечку, пирожные и горячие напитки, а 54-летняя женщина по ул. Гагарина продавала овощи», — говорится в сообщении.
Правоохранители говорят, что жители Северодонецка нарушили постановление Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».
В отношении обоих нарушителей составлены административные протоколы. Материалы направлены для рассмотрения в суд. Новости Региона - Сегодня, 13:31 29
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Луганщины.
В сообщении говорится, что оба нарушителя — это продавцы, которые торговали на улице.
«По ул. Пивоварова 60-летний мужчина, вопреки запрету, реализовывал готовую выпечку, пирожные и горячие напитки, а 54-летняя женщина по ул. Гагарина продавала овощи», — говорится в сообщении.
Правоохранители говорят, что жители Северодонецка нарушили постановление Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».
В отношении обоих нарушителей составлены административные протоколы. Материалы направлены для рассмотрения в суд. Новости Региона - Сегодня, 13:31 29
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