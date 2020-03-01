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Луганская ТЭС осуществила несанкционированный отбор газа на 318 млн грн

bot Сегодня, 13:4513Новости
Луганская ТЭС осуществила несанкционированный отбор газа на 318 млн грн
«Оператор ГТС Украины» сообщил, что «Луганская ТЭС» (входит в ООО «ДТЭК — Востокэнерго»), с начала февраля 2020 года не имеет поставщика газа и осуществляет его несанкционированный отбор из ГТС через сеть АО «Луганскгаза».
За период с 1 февраля объем неуплаченного отбора газа в денежном эквиваленте составил 318 млн грн.
Об этом пишет kosatka.media.
«21 февраля мы направили письмо АО «Луганскгаза» с требованием приостановить распределение газа для потребителя Луганская ТЭС. Но до сих пор со стороны облгазов никаких мер не совершено, что аргументирует свое бездействие постановлением суда, запрещающее отключать Луганскую ТЭС. В результате Оператор ГТС вынужден дополнительно покупать значительные объемы газа, чтобы физически сбалансировать ГТС и компенсировать такие несанкционированные отборы», — говорится в сообщении.
Основной объем газа «Луганская ТЭС» использует для производства электрической энергии, а не тепла. ОГТСУ также отметил, что неоднократно обращался к Кабинету Министров Украины и НКРЭКУ с просьбой принять меры по разрешению ситуации с поставками газа в «Луганскую ТЭС».
Новости Украины - Сегодня, 06:40 214

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