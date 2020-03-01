"Лугансквода" ведет строительство нового канализационного коллектора на востоке Луганска

Специалисты государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода" ведут работы по строительству нового канализационного коллектора в восточной части Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Специалистами Южного управления ГУП ЛНР "Лугансквода" начаты работы по строительству нового самотечного канализационного коллектора по улице Путейской через автодорогу к кварталу Норинского и переподключению системы водоотведения квартала Дзержинского в канализационную сеть в квартале Норинского", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что необходимость строительства возникла из-за длительной эксплуатации существующего железобетонного канализационного коллектора диаметром 500 мм, проходящего по территории частного сектора, которая привела к его разрушению и подтоплению жилых домов сточными водами.

"Данный вопрос неоднократно рассматривался на совместных совещаниях с администрацией Луганска и были приняты единогласные решения по выносу коллектора за территорию частного сектора. После приобретения ГУП ЛНР "Лугансквода" необходимого трубопровода и получения согласований с коммунальными службами города на предмет прохождения подземных коммуникаций специалисты нашего предприятия смогли приступить к запланированным работам", - рассказали в "Луганскводе".

На предприятии добавили, что уже выполнена прокладка участка самотечного канализационного коллектора протяженностью 100 погонных метров и проведены работы по устройству промежуточного смотрового колодца. А всего планируется проложить 300 метров трубы диаметром 300 мм.

"О сроках выполнения работ говорить пока рано, так как работы затруднены тем, что для строительства нового участка канализационного коллектора необходимо разрытие автодорожного полотна", - отметили в пресс-службе.

24 марта — Луганск