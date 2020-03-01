Госорганы и администрация главы ЛНР приостановили личные приемы граждан из-за COVID-19

Руководители и заместители руководителей государственных органов ЛНР, а также общественная приемная администрации главы Республики временно приостанавливают проведение личных приемов граждан с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится на официальном сайте главы ЛНР.

"С целью недопущения распространения на территории Луганской Народной Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также во исполнение указа главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020 № УГ – 160/20 "О введении режима повышенной готовности" и указа главы Луганской Народной Республики от 23 марта 2020 года № УГ – 181/20 "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" руководители и заместители руководителей государственных органов Луганской Народной Республики, а также общественная приемная Администрации главы Луганской Народной Республики временно приостанавливают проведение личных приемов граждан", - говорится в сообщении.

"Несмотря на принятие временных превентивных мер, граждане могут в полном объеме реализовать законное право на обращение и в случае необходимости направить письменные обращения почтовым отправлением по адресу: 91016, Луганская Народная Республика, Луганск, площадь Героев Великой Отечественной войны, 3, а также обратиться на горячую линию главы Луганской Народной Республики по телефонам: (0642) 58-16-77, (0642) 58-19-88", - отмечается в опубликованной информации.

Консультации по интересующим вопросам можно получить по телефонам: (0642) 58-59-27, (0642) 50-21-17.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 335 тыс. человек, из них более 14 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

24 марта — Луганск