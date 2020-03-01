Киевские силовики заминировали сельхозугодья на окраине Луганского – Народная милиция

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали сельскохозяйственные угодья в районе поселка Луганское. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашего источника в штабе 59-й бригады, боевики провели минирование сельскохозяйственных угодий на юго-восточной окраине населенного пункта Луганское, установив восемь противотанковых мин восточнее трассы М-03", - сообщил он.

Офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики уточнил, что эта автодорога регулярно используется для передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и мирных жителей.

"Необходимо отметить, что мы всерьез обеспокоены безопасностью сотрудников миссии ввиду бесконтрольности деятельности боевиков вооруженных формирований Украины", - добавил Филипоненко.

Ранее в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР сообщали, что ВСУ заминировали дорогу между Луганским и Рассадками.

Филипоненко информировал, что военнослужащие ВСУ заминировали участок у дороги на маршруте следования патрулей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе участка разведения сил и средств у Золотого.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

24 марта — Луганск