Число случаев заболевания COVID-19 в Крыму выросло

"Установлено, что все заболевшие – жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран. При этом четверо заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в Объединенных Арабских Эмиратах, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще два случая тоже завозные, на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии", – написал Аксенов.

"Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом министерства здравоохранения", – добавил он.

Фото: ТАСС/Вячеслав ПрокофьевВ Республике Крым подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил во вторник глава РК Сергей Аксенов.По словам главы республики, все больные госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций Крыма. Пациенты находятся в отдельных боксах.Аксенов рассказал, что у четверых инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших – состояние средней степени тяжести.Также определен круг лиц, контактировавших с заболевшими. Люди из близкого окружения пациентов госпитализированы в инфекционные отделения, остальные находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится их лабораторное обследование.21 марта в Крыму был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Носителем COVID-2019 оказался житель Евпатории, который приехал из Франции.