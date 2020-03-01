Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы коммунальщикам Антрацита (ФОТО)

Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал гуманитарную помощь работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства Антрацита. Об этом сообщили в пресс-службе движения.Продуктовые наборы, в состав которых вошли макаронные изделия, томатная паста, растительное масло, мясные и рыбные консервы, зеленый горошек, консервированная кукуруза, чай и конфеты, получили работники коммунальных предприятий "Злагода", "Жилремонт-Антрацит" и Антрацитовского департамента государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода"."Я благодарна вам за ваш труд, активную жизненную позицию. Несмотря на сложности в работе, вы всегда остаетесь в строю", - сказала депутат Народного Совета ЛНР Елена Рахмукова, вручая гумпомощь."Сегодня мы выдали продуктовые наборы для работников сферы ЖКХ. Эта одна из важнейших сфер в жизни государства. Именно благодаря вашей работе у нас чистые дворы, улицы, осуществляется ремонт жилых домов и поддерживается чистота во всей Республике", - отметила руководитель исполкома теротделения "Мира Луганщине" Ольга Панина.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.24 марта — Луганск