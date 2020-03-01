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Пограничники ЛНР выявили прибывших из Индии жителей Республики, они помещены на карантин

root Сегодня, 17:1523Новости
Пограничники ЛНР выявили прибывших из Индии жителей Республики, они помещены на карантин
Пограничники ЛНР выявили прибывших из Индии жителей Республики и контактировавших с ними лиц, с целью недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 они помещены на двухнедельный карантин . Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
"Службой пограничной охраны (СПО) Министерства госбезопасности Луганской Народной Республики обеспечено выполнение необходимых санитарно-карантинных мер по недопущению возможного проникновения коронавирусной инфекции на территорию ЛНР", - говорится в сообщении.
"Так, во время пропуска граждан через МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) "Должанский" со стороны Российской Федерации в марте 2020 года сотрудниками СПО МГБ была выявлена группа лиц в количестве 17 человек, которая следовала из Индии – страны риска распространения коронавирусной инфекции на территории ЛНР. Также были выявлены два человека, которые встречали указанных выше граждан на личном автотранспорте и вступившие с этими лицами в контакт", - рассказали в Министерстве.
В пресс-службе сообщили, что во исполнение указа главы ЛНР № УГ-160/20 от 13 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности" "все 19 жителей Республики были направлены в лечебные учреждения города Свердловска и Луганска для карантинной обсервации сроком на 14 дней".
В ведомстве напомнили, что в соответствии с указами главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" от 13 марта и "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" от 23 марта граждане обязаны неукоснительно выполнять требования Службы пограничной охраны МГБ ЛНР.
"Граждане обязаны своевременно информировать сотрудников СПО МГБ ЛНР в пунктах пропуска о фактах пребывания в стране, где зафиксирована неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В случае если граждане скрывают факт своего пребывания в таких странах, к таким лицам могут быть применены нормы статьи 6.3 "Нарушение законодательства Луганской Народной Республики в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" Кодекса об административных правонарушениях ЛНР", - пояснили в МГБ.
"Обращаем внимание, что при выявлении фактов неисполнения со стороны юридических лиц всех форм собственности обязательных санитарно-эпидемиологических мероприятий, к ним будет применяться практика наложения административных взысканий. Грубое нарушение санитарно-карантинного режима может привести к применению против граждан мер уголовной ответственности, предусмотренных статьей 291 Уголовного кодекса ЛНР "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", санкция которой предусматривает исправительные работы либо лишение свободы на срок от одного года до пяти лет", - добавили в Министерстве.
Ранее главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко сообщал, что медики ЛНР из-за подозрения на заболевание коронавирусом нового типа COVID-19 поместили на карантин и под динамическое наблюдение 14 жителей Республики.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 335 тыс. человек, из них более 14 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.
24 марта — Луганск

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