Минкомсвязи ЛНР мониторит СМИ и интернет-ресурсы в связи с распространением фейков

Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР осуществляет мониторинг всех СМИ и интернет-ресурсов на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди жителей Республики. Об этом сообщили в ведомстве.

Там предупредили СМИ и информационные ресурсы сети Интернет, работающие на территории Республики, об ответственности перед законом за распространение в информационном пространстве ЛНР ложных данных, связанных с инфекционными заболеваниями.

"Минкомсвязи ЛНР осуществляет мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Минкомсвязи находится в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой ЛНР с целью незамедлительного и эффективного реагирования по каждому выявленному случаю распространения такой информации.

"Минкомсвязи ЛНР предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети Интернет, нарушающих законодательство Луганской Народной Республики в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сегодня в Минкомсвязи сообщали, что мошенники используют ситуацию с COVID-19 для сбора персональных данных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 335 тыс. человек, из них более 14 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

24 марта — Луганск