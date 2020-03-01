Мошенники используют ситуацию с COVID-19 для сбора персональных данных – Минкомсвязи ЛНР

Мошенники используют ситуацию со вспышкой вызванного новой коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19 для сбора персональных данных и вирусного заражения электронных устройств. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

"На фоне вспышки инфекционных заболеваний в интернете активизировались кибермошенники, основной целью которых является сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты и другое). Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболеваний, распространяют фейковую информацию", - говорится в сообщении.

"Украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров и вирусного заражения устройств", - отметили в ведомстве.

В связи с этим Минкомсвязи ЛНР рекомендует жителям:

доверять только надежным источникам информации: данным органов власти и лицензированным СМИ; не верить слухам, которые поступили из недостоверных источников (из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS);

не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать вложения в письмах, которые пришли от неизвестных организаций или людей. Такие файлы могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения;

перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, убедиться в подлинности ресурса. Обратить внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, ресурс принадлежит мошенникам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 335 тыс. человек, из них более 14 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

24 марта — Луганск