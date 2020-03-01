В«Весь мир охватила паника по коронавирусу, а нас шесть лет уничтожают и дела никому нетВ»: Как дончане пережили эту ночь

Фото:Юлия АндриенкоКоличество обстрелов со стороны Украины выросло. ВСУ по-прежнему безнаказанно обстреливают территории Республик. Вчера была ранена целая семья в Горловке, от тяжелых ранений погиб 84-летний житель Сигнального. Кажется, мир давно привык к этой войне и порядком устал от нее, пишет "КП".— Сегодня снова не спали. Мы в погреб залезли часов в 22-00, потом вылезли в час ночи от холода, просто очень холодно. Внучка опять сейчас с соплями, — рассказывает жительница Трудовских Светлана Осипова. — Весь мир, как с ума сошел, сметают все с полок магазинов, мечутся, чтобы спасти себя. Какие карантинные мероприятия организовывают для спасения! А то, что нас убивают уже шесть лет, почище всякого вируса, никому и дела нет. Сплошной парад лицемерия.— Сегодняшние пожелания «Спокойной ночи» плавно переросли в приветствие «С добрым утром». В предрассветной тишине отзвуки тяжелого оружия звенели мелодичнее воскресного колокольного перезвона, — говорит дончанка Виктория Павлова.Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 34 раза. И эти цифры давно стали просто статистикой.— Никому до нашей войны дела нет. Она только нас касается, для всех она давно окончилась, — признает с горечью жительница Горловки Елена Иванишина. — Сегодня ночью снова глаз не сомкнула. Лупят по нам из тяжелого.А мир занят поиском спасения от неведомой напасти. До Донбасса ли ему?Шесть лет продолжается уничтожение Донбасса. Мир привык.Юлия Андриенкофото: автора