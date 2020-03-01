Местные пункты пропуска на границе ЛНР с РФ временно приостановили работу

Местные пункты пропуска на границе ЛНР с Российской Федерацией временно приостановили работу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.

"Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики информирует граждан о том, что работа местных пунктов пропуска на границе ЛНР с РФ – "Поповка", "Северный", "Песчановка", "Краснодарка", "Краснодарка–1" и "Новоборовицы" - временно приостановлена", - говорится в сообщении.

"Пропуск граждан и транспортных средств осуществляется исключительно в международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) "Изварино", "Должанский" и "Червонопартизанск", - проинформировали в погранохране.

Напомним, ранее Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, которым отменило ограничения на въезд в Россию жителям Республик Донбасса, введенные в рамках борьбы с распространения коронавирусной инфекции нового типа.

24 марта — Луганск