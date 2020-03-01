Правительство приняло постановление о чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии

Положение о чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики

Правительство Республики приняло постановление "О чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики".

Согласно документу, комиссия образовывается в целях предотвращения распространения инфекционных болезней, возникновения вспышек особо опасных и опасных инфекций.

Правительство также утвердило Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики, в котором говорится, что комиссия является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия заинтересованных исполнительных органов государственной власти ЛНР, органов местного самоуправления ЛНР, предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы при решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) массовых заболеваний, отравлений населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Республики.

Комиссия осуществляет выполнение, в частности, следующих функций:

- организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением (угрозой возникновения) на территории Республики санитарно-эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний, отравлений населения и их предупреждением;

- разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, обеспечивающих локализацию очагов массовых заболеваний, отравлений населения, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает решения по этим вопросам и контролирует их выполнение;

- определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке на территории ЛНР особых условий и режимов проживания населения и ведения хозяйственной деятельности, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию массовых заболеваний, отравлений населения, очагов особо опасных инфекционных болезней человека, и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Республики;

- рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Республики и прогнозы ее изменения, а также выполнение санитарного законодательства ЛНР;

- привлекает ученых и ведущих специалистов для оперативного проведения санитарных и противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае выявления недостаточно изученных инфекционных заболеваний;

- координирует деятельность государственных органов, предприятий, учреждений и организаций по вопросам проведения санитарных и противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

24 марта — Луганск