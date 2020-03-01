Песков рассказал о поездке Путина в Коммунарку

«Решение принял лично. Поехал без подготовки и без каких-либо мер безопасности», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин лично принял решение посетить больницу в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом и с подозрением на него, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что меры безопасности были предприняты только во время проезда кортежа.Во вторник президент приехал в больницу на Коммунарке. Он поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы.