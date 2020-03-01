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Россия единовременно эвакуирует своих граждан из Украины поездами

Sergey Сегодня, 20:0029Новости
Россия единовременно эвакуирует своих граждан из Украины поездами
Правительство РФ поручило Роспотребнадзору, МВД, ФСБ и Минстрансу организовать единовременный вывоз по железной дороге россиян из Украины.
vk.com / Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»
Россия намерена эвакуировать своих граждан из всех стран, где наблюдаются случаи заражения COVID-19. Списки подлежащих к эвакуации россиян будут готовы 26 марта. Граждане Украины должны вернуться на родину по схожему сценарию.
18 марта Россия закрыла границу с Украиной. На сегодняшний день на Украине заразились коронавирусом 97 человек, один успешно вылечился, трое заболевших стали жертвами заболевания. Общее количество заразившихся новым типом пневмонии в мире достигло 390 тысяч человек, 17 тысяч случаев закончились летальным исходом, более 100 тысяч заболевших излечились.
В России зафиксировано 483 случая заражения коронавирусом, летальных исходов нет.
Владимир Гусе

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