Россия единовременно эвакуирует своих граждан из Украины поездами

Правительство РФ поручило Роспотребнадзору, МВД, ФСБ и Минстрансу организовать единовременный вывоз по железной дороге россиян из Украины.vk.com / Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»Россия намерена эвакуировать своих граждан из всех стран, где наблюдаются случаи заражения COVID-19. Списки подлежащих к эвакуации россиян будут готовы 26 марта. Граждане Украины должны вернуться на родину по схожему сценарию.18 марта Россия закрыла границу с Украиной. На сегодняшний день на Украине заразились коронавирусом 97 человек, один успешно вылечился, трое заболевших стали жертвами заболевания. Общее количество заразившихся новым типом пневмонии в мире достигло 390 тысяч человек, 17 тысяч случаев закончились летальным исходом, более 100 тысяч заболевших излечились.В России зафиксировано 483 случая заражения коронавирусом, летальных исходов нет.Владимир Гусе