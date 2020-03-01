Синоптики прогнозируют 25 марта в ЛНР до 10 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 25 марта будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 10 градусов тепла днем, местами возможно усиление ветра до 20 м/с. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 24 марта до 21.00 25 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами слабый снег, днем без осадков; ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов ниже нуля, днем – 6-8 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3-5 градусов ночью и 7-9 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов мороза ночью до 6-8 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 25 марта метеорологи отмечали в 1958 году – минус 14,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2008 году и составляла плюс 23,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 25 марта – 05.45, время захода – 19.14. Продолжительность светового дня составит 13 часов 29 минут.

По предварительному прогнозу, 26-27 марта ожидается сухая ветреная погода, температура воздуха повысится на 3-5 градусов.

24 марта — Луганск