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Правительство приняло постановление об оплате труда работников сферы физкультуры и спорта

Sergey Сегодня, 20:1529Новости
Правительство приняло постановление об оплате труда работников сферы физкультуры и спорта
Правительство ЛНР приняло постановление "Об оплате труда работников сферы физической культуры и спорта Луганской Народной Республики".
Документ принят с целью упорядочения условий оплаты труда работников сферы физической культуры и спорта Республики.
В частности, им установлен ряд надбавок и размеры доплат личным тренерам-преподавателям за достижения спортсменами высоких результатов на главных соревнованиях.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
24 марта — Луганск

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