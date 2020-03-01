Правительство приняло постановление об оплате труда работников сферы физкультуры и спорта
Правительство ЛНР приняло постановление "Об оплате труда работников сферы физической культуры и спорта Луганской Народной Республики".
Документ принят с целью упорядочения условий оплаты труда работников сферы физической культуры и спорта Республики.
В частности, им установлен ряд надбавок и размеры доплат личным тренерам-преподавателям за достижения спортсменами высоких результатов на главных соревнованиях.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
24 марта — Луганск
Документ принят с целью упорядочения условий оплаты труда работников сферы физической культуры и спорта Республики.
В частности, им установлен ряд надбавок и размеры доплат личным тренерам-преподавателям за достижения спортсменами высоких результатов на главных соревнованиях.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
24 марта — Луганск
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