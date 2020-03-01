Правительство приняло постановление об оплате труда работников сферы физкультуры и спорта

Правительство ЛНР приняло постановление "Об оплате труда работников сферы физической культуры и спорта Луганской Народной Республики".

Документ принят с целью упорядочения условий оплаты труда работников сферы физической культуры и спорта Республики.

В частности, им установлен ряд надбавок и размеры доплат личным тренерам-преподавателям за достижения спортсменами высоких результатов на главных соревнованиях.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

24 марта — Луганск