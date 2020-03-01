Прогноз погоды в Луганске на 25 марта
В Луганске завтра, 25 марта ночью и днем без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью -3 -5ºС, днем +6 +8ºС. Ветер северо-восточный — 7-12 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +19,7 ºС в 1990 (2008) году
минимальная
-14,1 ºС в 1958 году.
Народный календарь: 25 марта почитается память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского и Григория, Папы Римского. В народе этот день называют Феофан Проломи Наст, потому что к этому дню активно сходит снежный покров, почва полностью оттаивает. С этого дня уже можно сеять редис. В старину заметили: если 25 марта туман, то будет большой урожай льна и конопли. Погода в Луганске - Сегодня, 20:11 56
Температура воздуха: ночью -3 -5ºС, днем +6 +8ºС. Ветер северо-восточный — 7-12 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +19,7 ºС в 1990 (2008) году
минимальная
-14,1 ºС в 1958 году.
Народный календарь: 25 марта почитается память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского и Григория, Папы Римского. В народе этот день называют Феофан Проломи Наст, потому что к этому дню активно сходит снежный покров, почва полностью оттаивает. С этого дня уже можно сеять редис. В старину заметили: если 25 марта туман, то будет большой урожай льна и конопли. Погода в Луганске - Сегодня, 20:11 56
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