Местные пункты пропуска на границе с Российской Федерацией временно приостановили работу.
Местные пункты пропуска на границе ЛНР с Российской Федерацией временно приостановили работу.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности.
«Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики информирует граждан о том, что работа местных пунктов пропуска на границе ЛНР с РФ — «Поповка», «Северный», «Песчановка», «Краснодарка», «Краснодарка-1» и «Новоборовицы» — временно приостановлена», — говорится в сообщении.
«Пропуск граждан и транспортных средств осуществляется исключительно в международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) «Изварино», «Должанский» и «Червонопартизанск», — проинформировали в погранохране.
Напомним, ранее Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, которым отменило ограничения на въезд в Россию жителям Республик Донбасса, введенные в рамках борьбы с распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Политика - Сегодня, 20:07 66
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности.
«Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики информирует граждан о том, что работа местных пунктов пропуска на границе ЛНР с РФ — «Поповка», «Северный», «Песчановка», «Краснодарка», «Краснодарка-1» и «Новоборовицы» — временно приостановлена», — говорится в сообщении.
«Пропуск граждан и транспортных средств осуществляется исключительно в международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) «Изварино», «Должанский» и «Червонопартизанск», — проинформировали в погранохране.
Напомним, ранее Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, которым отменило ограничения на въезд в Россию жителям Республик Донбасса, введенные в рамках борьбы с распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Политика - Сегодня, 20:07 66
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