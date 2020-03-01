Хореографы ЛГАКИ представили предпоказ первого в ЛНР модерн-балета (ФОТО)

Предпоказ первого в ЛНР модерн-балета "Метаморфозы Нарцисса" состоялся на сцене Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского для художественного совета академии в преддверии премьеры. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Балет поставлен на музыку Альфреда Шнитке по сюжету древнегреческой мифологии; автором идеи и либретто, а также балетмейстером-постановщиком выступила старший преподаватель кафедры хореографического искусства Академии Матусовского Ольга Решетняк. Балет исполнили 12 студентов третьего курса кафедры хореографического искусства ЛГАКИ и три выпускницы академии."Сегодня состоялся предпоказ одноактного модерн-балета, который состоит из семи картин, связанных канвой сюжета, – рассказала Решетняк. - Этот спектакль о нарциссизме и эгоистичности человека. Эта тема в нашем мире, особенно теперь, очень актуальна, я считаю. Любование собой сейчас выходит на первый план отношений между людьми, а такие понятия, как любовь, доверие, доброта и забота отходят на какой-то второстепенный план; и я хотела рассказать о том, что случается с такими людьми. Вот это основная идея этого балета"Балет поставлен в стиле модерн, в котором пластика, жесты, мимика, костюмы и сценография более реалистичны, чем в классическом балете. При этом образы, наоборот, более размыты, что стимулирует у зрителя фантазию и возможность додумывать сюжет и характеры.Постановщик рассказала, что музыка Шнитке оказалась очень драматургична – она имеет развитие, "поэтому очень хорошо отображают ту боль главных героев, которую мы в балете демонстрируем".Главную роль Нарцисса исполняет студент третьего курса Никита Гейворонский, его лик – уже опытная танцовщица специализации "современный танец", выпускница прошлого года Владислава Тютюнник."По сюжету балета я исполняю роль отражения Нарцисса, и я выражаю только те эмоции, которые выражает сам Нарцисс – немного надменная, высокомерная и холодная. Образ для меня несложный, но технически это было сложно, потому что хореография для меня новая, нужно было отработать это методично и технично", - рассказала главная героиня.О дате премьерного показа балета учебное заведение сообщит дополнительно.24 марта — Луганск