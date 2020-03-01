Жителей Луганска вернувшихся из Индии отправили на обсервацию в больницу на 14 дней



Об этом сообщили в пресс-службе МГБ.

«Службой пограничной охраны (СПО) Министерства госбезопасности обеспечено выполнение необходимых санитарно-карантинных мер по недопущению возможного проникновения коронавирусной инфекции на территорию ЛНР», — говорится в сообщении.

«Так, во время пропуска граждан через МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) «Должанский» со стороны Российской Федерации в марте 2020 года сотрудниками СПО МГБ была выявлена группа лиц в количестве 17 человек, которая следовала из Индии — страны риска распространения коронавирусной инфекции на территории ЛНР. Также были выявлены два человека, которые встречали указанных выше граждан на личном автотранспорте и вступившие с этими лицами в контакт», — рассказали в Министерстве.

В пресс-службе сообщили, что во исполнение указа главы ЛНР № УГ-160/20 от 13 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» «все 19 жителей Республики были направлены в лечебные учреждения города Свердловска и Луганска для карантинной обсервации сроком на 14 дней». Красота и здоровье - Сегодня, 22:09 31 Пограничники выявили прибывших из Индии жителей Луганска и Свердловска и контактировавших с ними лиц, с целью недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 они помещены на двухнедельный карантин .Об этом сообщили в пресс-службе МГБ.«Службой пограничной охраны (СПО) Министерства госбезопасности обеспечено выполнение необходимых санитарно-карантинных мер по недопущению возможного проникновения коронавирусной инфекции на территорию ЛНР», — говорится в сообщении.«Так, во время пропуска граждан через МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) «Должанский» со стороны Российской Федерации в марте 2020 года сотрудниками СПО МГБ была выявлена группа лиц в количестве 17 человек, которая следовала из Индии — страны риска распространения коронавирусной инфекции на территории ЛНР. Также были выявлены два человека, которые встречали указанных выше граждан на личном автотранспорте и вступившие с этими лицами в контакт», — рассказали в Министерстве.В пресс-службе сообщили, что во исполнение указа главы ЛНР № УГ-160/20 от 13 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» «все 19 жителей Республики были направлены в лечебные учреждения города Свердловска и Луганска для карантинной обсервации сроком на 14 дней». Красота и здоровье - Сегодня, 22:09 31

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