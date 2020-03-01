В Луганске Пенсионный фонд принимает только граждан в индивидуальных масках



Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«С 24 марта 2020 года в органах Пенсионного фонда Луганской Народной Республики прием граждан осуществляется по вопросам назначения или перерасчета пенсии, относительно недополученной пенсии и единоразовой выплаты пособия на погребение», — говорится в сообщении.

«Прием проводится при наличии индивидуальной маски», — подчеркнули в ведомстве.

Пенсионный фонд благодарит граждан за понимание. Удобный город - Сегодня, 21:46 58 Пенсионный фонд ЛНР ведет прием по вопросам назначения, перерасчета пенсий и выплаты единоразовых пособий при наличии у обращающихся граждан индивидуальных масок.Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.«С 24 марта 2020 года в органах Пенсионного фонда Луганской Народной Республики прием граждан осуществляется по вопросам назначения или перерасчета пенсии, относительно недополученной пенсии и единоразовой выплаты пособия на погребение», — говорится в сообщении.«Прием проводится при наличии индивидуальной маски», — подчеркнули в ведомстве.Пенсионный фонд благодарит граждан за понимание. Удобный город - Сегодня, 21:46 58

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