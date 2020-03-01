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В Луганске Пенсионный фонд принимает только граждан в индивидуальных масках

bot Вчера, 22:3027Новости
В Луганске Пенсионный фонд принимает только граждан в индивидуальных масках
Пенсионный фонд ЛНР ведет прием по вопросам назначения, перерасчета пенсий и выплаты единоразовых пособий при наличии у обращающихся граждан индивидуальных масок.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«С 24 марта 2020 года в органах Пенсионного фонда Луганской Народной Республики прием граждан осуществляется по вопросам назначения или перерасчета пенсии, относительно недополученной пенсии и единоразовой выплаты пособия на погребение», — говорится в сообщении.
«Прием проводится при наличии индивидуальной маски», — подчеркнули в ведомстве.
Пенсионный фонд благодарит граждан за понимание. Удобный город - Сегодня, 21:46 58

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