В Северодонецке водитель сбил на пешеходном переходе 84-летнюю женщину и скрылся с места происшествия



Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Вчера на улице Курчатова произошло дорожно-транспортное происшествие. Когда патрульные прибыли на место, свидетели рассказали обстоятельства аварии: водитель автомобиля Chevrolet Laccetti на пешеходном переходе сбил пожилую женщину и, не остановившись, поехал в неизвестном направлении. Патрульные немедленно передали ориентировки свободным нарядам города.

Пострадавшую с места происшествия забрала карета скорой помощи, женщина получила ушиб мягких тканей.

В короткий промежуток времени патрульные нашли автомобиль, один из экипажей обнаружил его на частной стоянке неподалеку. На автомобиле были характерны повреждения. Инспекторы установили данные и разыскали водителя. В дальнейшем все обстоятельства будет устанавливать следствие. Новости Региона - Сегодня, 23:08 15 Патрульные по горячим следам разыскали водителя, который сбил на пешеходном переходе 84-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.Вчера на улице Курчатова произошло дорожно-транспортное происшествие. Когда патрульные прибыли на место, свидетели рассказали обстоятельства аварии: водитель автомобиля Chevrolet Laccetti на пешеходном переходе сбил пожилую женщину и, не остановившись, поехал в неизвестном направлении. Патрульные немедленно передали ориентировки свободным нарядам города.Пострадавшую с места происшествия забрала карета скорой помощи, женщина получила ушиб мягких тканей.В короткий промежуток времени патрульные нашли автомобиль, один из экипажей обнаружил его на частной стоянке неподалеку. На автомобиле были характерны повреждения. Инспекторы установили данные и разыскали водителя. В дальнейшем все обстоятельства будет устанавливать следствие. Новости Региона - Сегодня, 23:08 15

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