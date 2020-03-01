В Северодонецке водитель сбил на пешеходном переходе 84-летнюю женщину и скрылся с места происшествия
Патрульные по горячим следам разыскали водителя, который сбил на пешеходном переходе 84-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.
Вчера на улице Курчатова произошло дорожно-транспортное происшествие. Когда патрульные прибыли на место, свидетели рассказали обстоятельства аварии: водитель автомобиля Chevrolet Laccetti на пешеходном переходе сбил пожилую женщину и, не остановившись, поехал в неизвестном направлении. Патрульные немедленно передали ориентировки свободным нарядам города.
Пострадавшую с места происшествия забрала карета скорой помощи, женщина получила ушиб мягких тканей.
В короткий промежуток времени патрульные нашли автомобиль, один из экипажей обнаружил его на частной стоянке неподалеку. На автомобиле были характерны повреждения. Инспекторы установили данные и разыскали водителя. В дальнейшем все обстоятельства будет устанавливать следствие. Новости Региона - Сегодня, 23:08 15
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.
Вчера на улице Курчатова произошло дорожно-транспортное происшествие. Когда патрульные прибыли на место, свидетели рассказали обстоятельства аварии: водитель автомобиля Chevrolet Laccetti на пешеходном переходе сбил пожилую женщину и, не остановившись, поехал в неизвестном направлении. Патрульные немедленно передали ориентировки свободным нарядам города.
Пострадавшую с места происшествия забрала карета скорой помощи, женщина получила ушиб мягких тканей.
В короткий промежуток времени патрульные нашли автомобиль, один из экипажей обнаружил его на частной стоянке неподалеку. На автомобиле были характерны повреждения. Инспекторы установили данные и разыскали водителя. В дальнейшем все обстоятельства будет устанавливать следствие. Новости Региона - Сегодня, 23:08 15
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