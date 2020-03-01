В очередной раз не удалось согласовать новые участки разведения сил на Донбассе



Об этом заявил представитель Луганска в подгруппе Роман Иванов.

«Компромиссные участки разведения сил так и не удалось согласовать в рабочей группе», — сказал он.

Представитель Луганска, отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.

«Также была поддержана активизация работы сторон по противоминной деятельности в преддверии пасхальных праздников», — добавил Иванов. Новости Региона - Сегодня, 22:57 26 Участники рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы в ходе состоявшегося в режиме видеоконференции заседания не смогли согласовать компромиссные участки разведения сил и средств.Об этом заявил представитель Луганска в подгруппе Роман Иванов.«Компромиссные участки разведения сил так и не удалось согласовать в рабочей группе», — сказал он.Представитель Луганска, отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.«Также была поддержана активизация работы сторон по противоминной деятельности в преддверии пасхальных праздников», — добавил Иванов. Новости Региона - Сегодня, 22:57 26

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