В очередной раз не удалось согласовать новые участки разведения сил на Донбассе
Участники рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы в ходе состоявшегося в режиме видеоконференции заседания не смогли согласовать компромиссные участки разведения сил и средств.
Об этом заявил представитель Луганска в подгруппе Роман Иванов.
«Компромиссные участки разведения сил так и не удалось согласовать в рабочей группе», — сказал он.
Представитель Луганска, отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.
«Также была поддержана активизация работы сторон по противоминной деятельности в преддверии пасхальных праздников», — добавил Иванов. Новости Региона - Сегодня, 22:57 26
Об этом заявил представитель Луганска в подгруппе Роман Иванов.
«Компромиссные участки разведения сил так и не удалось согласовать в рабочей группе», — сказал он.
Представитель Луганска, отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.
«Также была поддержана активизация работы сторон по противоминной деятельности в преддверии пасхальных праздников», — добавил Иванов. Новости Региона - Сегодня, 22:57 26
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