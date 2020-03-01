Луганчанам за грубое нарушение санитарно-карантинного режима грозит до 5 лет тюрьмы

В Луганске напомнили, что в соответствии с введением режима повышенной готовности граждане обязаны честно отвечать на вопросы Службы пограничной охраны МГБ.

«Граждане обязаны своевременно информировать сотрудников СПО МГБ ЛНР в пунктах пропуска о фактах пребывания в стране, где зафиксирована неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В случае если граждане скрывают факт своего пребывания в таких странах, к таким лицам могут быть применены нормы статьи 6.3 «Нарушение законодательства Луганской Народной Республики в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» Кодекса об административных правонарушениях ЛНР», — пояснили в МГБ.

«Обращаем внимание, что при выявлении фактов неисполнения со стороны юридических лиц всех форм собственности обязательных санитарно-эпидемиологических мероприятий, к ним будет применяться практика наложения административных взысканий. Грубое нарушение санитарно-карантинного режима может привести к применению против граждан мер уголовной ответственности, предусмотренных статьей 291 Уголовного кодекса ЛНР «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», санкция которой предусматривает исправительные работы либо лишение свободы на срок от одного года до пяти лет», — добавили в Министерстве. Политика - Сегодня, 22:35 130