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Луганской области выделили 5 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Северодонецк получит 550 из них

bot Вчера, 23:3014Новости
Луганской области выделили 5 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Северодонецк получит 550 из них
Первой экспресс-тесты на COVID-19, защитные костюмы и медицинские респираторы, поступивших в Луганской область как гуманитарная помощь, получила Северодонецкая городская многопрофильная больница.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.
Во время брифинга председатель облгосадминистрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что Луганская область получила пять тысяч экспресс-тестов и 1728 ПЦР, которые обеспечивают наиболее высокую возможную точность диагностики и применяются в лабораторных условиях.
Для проведения диагностики людей с подозрением на коронавирус Северодонецкой городской многопрофильной больнице выделено 550 экспресс-тестов и дополнительно 150 медицинских респираторов и 35 защитных медицинских костюмов. Рубежанская центральная больница, которая определена базовым медицинским учреждением, получит 750 тестов, Лисичанская — 350.
Новости Региона - Сегодня, 22:26 103

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