Житель Луганска прибывший из Польши находится в обсервации в Рубежанской больнице



Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Гайдай рассказал журналистам про общую эпидемиологическую ситуацию в области и акцентировал, что ни одного подтвержденного подозрения заражения коронаварусом на сегодняшний день нет.

Не смотря на негативный первый тест, пробы двух человек направлены на повторный анализ. Всего за период карантина в области зафиксировано четыре подозрения. В том числе, на обсервацию помещен мужчина, житель неподконтрольной территории, который вернулся из Польши.

Новости Региона - 24 марта 2020 124 Ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в регионе нет, заявил руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.Гайдай рассказал журналистам про общую эпидемиологическую ситуацию в области и акцентировал, что ни одного подтвержденного подозрения заражения коронаварусом на сегодняшний день нет.Не смотря на негативный первый тест, пробы двух человек направлены на повторный анализ. Всего за период карантина в области зафиксировано четыре подозрения. В том числе, на обсервацию помещен мужчина, житель неподконтрольной территории, который вернулся из Польши.Новости Региона - 24 марта 2020 124

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