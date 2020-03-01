Житель Луганска прибывший из Польши находится в обсервации в Рубежанской больнице
Ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в регионе нет, заявил руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
Гайдай рассказал журналистам про общую эпидемиологическую ситуацию в области и акцентировал, что ни одного подтвержденного подозрения заражения коронаварусом на сегодняшний день нет.
Не смотря на негативный первый тест, пробы двух человек направлены на повторный анализ. Всего за период карантина в области зафиксировано четыре подозрения. В том числе, на обсервацию помещен мужчина, житель неподконтрольной территории, который вернулся из Польши.
Новости Региона - 24 марта 2020 124
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
Гайдай рассказал журналистам про общую эпидемиологическую ситуацию в области и акцентировал, что ни одного подтвержденного подозрения заражения коронаварусом на сегодняшний день нет.
Не смотря на негативный первый тест, пробы двух человек направлены на повторный анализ. Всего за период карантина в области зафиксировано четыре подозрения. В том числе, на обсервацию помещен мужчина, житель неподконтрольной территории, который вернулся из Польши.
Новости Региона - 24 марта 2020 124
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