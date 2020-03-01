В ООН призвали прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за угрозы коронавируса
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутереш призывает прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19. Об этом со ссылкой на United Nations сообщает «РБК — Украина«.
По его словам, коронавирус SARS-CoV-2 — это общий враг человечества, который поражает всех. Но наибольший удар он наносит по уязвимым группам населения, по странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами.
«Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщего прекращения огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни», — отметил Гутереш.
Он уточнил, что нужно остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью COVID-19.
Новости в Мире - Сегодня, 00:28 72
По его словам, коронавирус SARS-CoV-2 — это общий враг человечества, который поражает всех. Но наибольший удар он наносит по уязвимым группам населения, по странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами.
«Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщего прекращения огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни», — отметил Гутереш.
Он уточнил, что нужно остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью COVID-19.
Новости в Мире - Сегодня, 00:28 72
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