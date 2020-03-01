Во время карантина запрещена идентификация переселенцев, получающих социальные выплаты и пенсии



Она сообщила, что несмотря на временное закрытие КПВВ, все социальные выплаты и пенсии будут начисляться в полном объеме.

На этот период временно отменяется необходимость подтверждать пребывания переселенцами на подконтрольной украинскому правительству территории, а именно — верификация и идентификация.

Поэтому, от 17 марта на период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса, расходные операции не будут блокировать, если владелец не прошел физическую идентификацию.

Сегодня «Ощадбанк» работает, однако часть предоставляемых услуг переведены в дистанционную форму.

Продолжается бесперебойное кассовое обслуживание и своевременное пополнение банкоматов — все терминалы и банкоматы работают.

Ирина Бондарь акцентировала, что пока нет причин срочно снимать средства со счетов или внепланово проводить банковские операции.

Также рекомендуется переходить на безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи с помощью смартфонов и чипированных платежных карточек.

«Если у вас есть престарелые родители или бабушка с дедушкой, помогите им разобраться в новейших услугах, чтобы эти люди избегали мест общественного скопления при оплате коммунальных платежей. Или сделайте это сами», — подчеркнула спикер.

При возникновении необходимости обратиться в банк лично, уточнить время работы отделений можно благодаря чат-бота, а также на официальном сайте «Ощадбанка» или по телефону 0800210800.

Важно, что из-за значительного уменьшения клиентопотока некоторые отделения приостановили работу.

Однако по графику продолжает работать мобильное отделение на базе автомобиля КрАЗ, которое обслуживает клиентов вдоль линии разграничения в Попаснянском и Новоайдарском районах. Новости Региона - Сегодня, 07:00 72 О работе банковской системы в условиях карантина на брифинге для СМИ рассказала начальник филиала Луганского областного управления АО «Ощадбанк» Ирина Бондарь.Она сообщила, что несмотря на временное закрытие КПВВ, все социальные выплаты и пенсии будут начисляться в полном объеме.На этот период временно отменяется необходимость подтверждать пребывания переселенцами на подконтрольной украинскому правительству территории, а именно — верификация и идентификация.Поэтому, от 17 марта на период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса, расходные операции не будут блокировать, если владелец не прошел физическую идентификацию.Сегодня «Ощадбанк» работает, однако часть предоставляемых услуг переведены в дистанционную форму.Продолжается бесперебойное кассовое обслуживание и своевременное пополнение банкоматов — все терминалы и банкоматы работают.Ирина Бондарь акцентировала, что пока нет причин срочно снимать средства со счетов или внепланово проводить банковские операции.Также рекомендуется переходить на безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи с помощью смартфонов и чипированных платежных карточек.«Если у вас есть престарелые родители или бабушка с дедушкой, помогите им разобраться в новейших услугах, чтобы эти люди избегали мест общественного скопления при оплате коммунальных платежей. Или сделайте это сами», — подчеркнула спикер.При возникновении необходимости обратиться в банк лично, уточнить время работы отделений можно благодаря чат-бота, а также на официальном сайте «Ощадбанка» или по телефону 0800210800.Важно, что из-за значительного уменьшения клиентопотока некоторые отделения приостановили работу.Однако по графику продолжает работать мобильное отделение на базе автомобиля КрАЗ, которое обслуживает клиентов вдоль линии разграничения в Попаснянском и Новоайдарском районах. Новости Региона - Сегодня, 07:00 72

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