В мире призывают не забывать о почти 2-х миллионах самых уязвимых жителях Донбасса



Об этом сообщает пресс-служба представительства МОМ в Украине на своей странице в Facebook.

«Кому-то сегодня в аптеке не хватило леденцов для горла, потому что их раскупили «про запас», а кто-то уже почти 6 лет лишен самого необходимого. По оценкам гуманитарных организаций, около 3,4 млн человек нуждаются в защите и гуманитарной помощи из-за конфликта на востоке Украины, 1,9 млн из них живут на неконтролируемых правительством территориях. Теперь ко всем их трудностям добавились риски и ограничения, связанные с пандемией нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Так, Лидия Терентьевна — одна из 5 тыс. уязвимых жителей неконтролируемых правительством территорий Донецкой и Луганской областей, которые этой зимой были в тепле благодаря углю, предоставленном МОМ.

«В свои 80 лет она живет одна. Муж умер более 10 лет назад, а приемный сын находится в доме опеки — он имеет инвалидность из-за неудачной операции в детстве и нуждается в постоянном уходе, который Лидия Терентьевна уже не могла обеспечивать своими силами. Основной ее капитал — это несколько цыплят и небольшой огород. Все сбережения женщина вложила в прошлом году в строительство нового колодца, а теперь значительная часть ее пенсии уходит на лекарства», — рассказали в МОМ.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что необходимо предотвратить усугубление гуманитарного кризиса из-за возможного распространения новой коронавирусной инфекции на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.

А Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутереш призывает прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19. Новости в Мире - Сегодня, 06:36 74 Международной организации по миграции (МОМ) призывает не забывать о самых уязвимых жителях временно неподконтрольного украинской власти Донбасса и оказывать им помощь.Об этом сообщает пресс-служба представительства МОМ в Украине на своей странице в Facebook.«Кому-то сегодня в аптеке не хватило леденцов для горла, потому что их раскупили «про запас», а кто-то уже почти 6 лет лишен самого необходимого. По оценкам гуманитарных организаций, около 3,4 млн человек нуждаются в защите и гуманитарной помощи из-за конфликта на востоке Украины, 1,9 млн из них живут на неконтролируемых правительством территориях. Теперь ко всем их трудностям добавились риски и ограничения, связанные с пандемией нового коронавируса», — говорится в сообщении.Так, Лидия Терентьевна — одна из 5 тыс. уязвимых жителей неконтролируемых правительством территорий Донецкой и Луганской областей, которые этой зимой были в тепле благодаря углю, предоставленном МОМ.«В свои 80 лет она живет одна. Муж умер более 10 лет назад, а приемный сын находится в доме опеки — он имеет инвалидность из-за неудачной операции в детстве и нуждается в постоянном уходе, который Лидия Терентьевна уже не могла обеспечивать своими силами. Основной ее капитал — это несколько цыплят и небольшой огород. Все сбережения женщина вложила в прошлом году в строительство нового колодца, а теперь значительная часть ее пенсии уходит на лекарства», — рассказали в МОМ.Напомним, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что необходимо предотвратить усугубление гуманитарного кризиса из-за возможного распространения новой коронавирусной инфекции на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.А Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутереш призывает прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19. Новости в Мире - Сегодня, 06:36 74

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