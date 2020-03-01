В Луганской области есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19



Новые случаи подтверждены в Черновицкой области — 13, Киевской — 7, Запорожской — 2, Тернопольской- 2, Киев — 2, Волынской — 1, Луганской — 1 и Одесской области — 1.

По состоянию на 7 часов 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Новости Украины - Сегодня, 10:02 78 29 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 лабораторно подтверждены 24 марта, передает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.Новые случаи подтверждены в Черновицкой области — 13, Киевской — 7, Запорожской — 2, Тернопольской- 2, Киев — 2, Волынской — 1, Луганской — 1 и Одесской области — 1.По состоянию на 7 часов 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Новости Украины - Сегодня, 10:02 78

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