В Луганске создали ЧК: чрезвычайную санитарно-противоэпидемическую комиссию
В Луганске создали Чрезвычайную санитарно-противоэпидемическую комиссию при правительстве.
Согласно документу, комиссия образовывается в целях предотвращения распространения инфекционных болезней, возникновения вспышек особо опасных и опасных инфекций.
В Положении о санитарно-противоэпидемической комиссии говорится, что комиссия является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия заинтересованных исполнительных органов государственной власти ЛНР, органов местного самоуправления ЛНР, предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы при решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) массовых заболеваний, отравлений населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей.
Комиссия осуществляет выполнение, в частности, следующих функций:
— организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением (угрозой возникновения) на территории ЛНР санитарно-эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний, отравлений населения и их предупреждением;
— разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, обеспечивающих локализацию очагов массовых заболеваний, отравлений населения, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает решения по этим вопросам и контролирует их выполнение;
— определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке на территории ЛНР особых условий и режимов проживания населения и ведения хозяйственной деятельности, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию массовых заболеваний, отравлений населения, очагов особо опасных инфекционных болезней человека, и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей;
— рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Республики и прогнозы ее изменения, а также выполнение санитарного законодательства ЛНР;
— привлекает ученых и ведущих специалистов для оперативного проведения санитарных и противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае выявления недостаточно изученных инфекционных заболеваний;
— координирует деятельность государственных органов, предприятий, учреждений и организаций по вопросам проведения санитарных и противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Красота и здоровье - Сегодня, 09:45 358
Согласно документу, комиссия образовывается в целях предотвращения распространения инфекционных болезней, возникновения вспышек особо опасных и опасных инфекций.
В Положении о санитарно-противоэпидемической комиссии говорится, что комиссия является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия заинтересованных исполнительных органов государственной власти ЛНР, органов местного самоуправления ЛНР, предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы при решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) массовых заболеваний, отравлений населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей.
Комиссия осуществляет выполнение, в частности, следующих функций:
— организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением (угрозой возникновения) на территории ЛНР санитарно-эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний, отравлений населения и их предупреждением;
— разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, обеспечивающих локализацию очагов массовых заболеваний, отравлений населения, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает решения по этим вопросам и контролирует их выполнение;
— определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке на территории ЛНР особых условий и режимов проживания населения и ведения хозяйственной деятельности, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию массовых заболеваний, отравлений населения, очагов особо опасных инфекционных болезней человека, и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей;
— рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Республики и прогнозы ее изменения, а также выполнение санитарного законодательства ЛНР;
— привлекает ученых и ведущих специалистов для оперативного проведения санитарных и противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае выявления недостаточно изученных инфекционных заболеваний;
— координирует деятельность государственных органов, предприятий, учреждений и организаций по вопросам проведения санитарных и противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Красота и здоровье - Сегодня, 09:45 358
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