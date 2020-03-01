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Авария на водоводе привела к сокращению подачи воды 2,4 тыс. абонентам Лутугинщины – МЧС

Sergey Сегодня, 10:3022Новости
Авария на водоводе привела к сокращению подачи воды 2,4 тыс. абонентам Лутугинщины – МЧС
Авария на водоводе привела к сокращению подачи воды 2,4 тыс. абонентам Лутугинского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
"В связи аварией на водоводе (пластик) диаметром 315 мм сокращена подача воды частично в Лутугино и Георгиевку, всего 2400 абонентов", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что проведение ремонтных работ на водоводе запланировано на сегодня.
25 марта — Луганск

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