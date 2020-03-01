Председатель и депутаты Народного Совета ЛНР приостановили приемы граждан из-за COVID-19

Председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты временно приостановили проведение личных приемов граждан с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится на официальном сайте парламента Республики."С целью недопущения распространения на территории ЛНР новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" председатель Народного Совета ЛНР, заместители председателя Народного Совета ЛНР и депутаты Народного Совета ЛНР, а также сектор по работе с обращениями граждан аппарата Народного Совета ЛНР временно приостанавливают проведение личных приемов граждан", - говорится в сообщении.В парламенте отметили, что в случае необходимости жители Республики могут отправить письменные обращения почтовым отправлением по адресу: 91016, ЛНР, Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 9.Консультацию по интересующим вопросам можно получить по телефону: (0642) 58-55-16.Напомним, госорганы и администрация главы ЛНР приостановили личные приемы граждан из-за COVID-19.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло более 375 тыс. человек, из них более 16 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.25 марта — Луганск