Абсурдные новости. 24 марта 2020 года

Добрый день, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. В Воронежской области сотрудники районного управления соцзащиты населения отправили в 2019 году своих детей в санаторий в Ялту по путевкам, предназначенным для детей с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. Прокуратура передала материалы дела в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). В ходе проверки выяснилось, что в 2019 году работники управления соцзащиты получили четыре из девяти путевок, выделенных детям, имеющим медицинские показания к санаторно-курортному лечению. Для этого они подделали документы об отказах родителей нуждающихся детей. Позже родители сообщили, что им никто не говорил о наличии путевок. К слову, этих «заботливых родителей» уже уволили. Привычка «тянуть» с работы уже стала частью нашей повседневной реальности. Кто-то тянет гвозди и деревянные бруски, кто-то кирпичи, кто-то консервы и крупы, а кто-то деньги. Воронежские чиновники «тянули» путевки, предназначенные детям-инвалидам. Знаете, о чем я подумал? Моя младшая дочь имеет статус «ребенок-инвалид» уже четыре года. За это время мне никто ни разу не позвонил из местного управления соцзащиты и ничего не предложил. Может быть нужно задать вопрос, может быть, я тоже регулярно от путевок в санаторий отказываюсь?Второе место. Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин. В словаре английского сленга Urban Dictionary появился термин, обозначающий паникующих из-за эпидемии коронавируса. Слово Covidiot ("ковидиот") появилось путем слияния названия болезни COVID-19 и слова "идиот". Ну, слава богу! Теперь я знаю, как называть своих соотечественников, скупающих гречку, рис, соль и консервы. Уверен, что «ковидиот» в России не приживется, а вот «идиот» понятие нам знакомое, привычное, емкое. Хотя, судя по статистике, интерес у россиян к гречке, туалетной бумаге и соли пошел на спад. В последние дни в России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит. За две недели объем продаж патронов увеличился на 130%, бейсбольных бит — почти на 30%. Вот это по-нашему! Видимо те, кому не хватило гречки и туалетной бумаги решили не отчаиваться, и осознали, что в любой ситуации есть более простой способ обеспечить себя и свою семью продуктами первой необходимости.Третье место. Центробанк либо не осознает серьезность будущих проблем на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть. Об этом на своем официальном сайте написал российский миллиардер Олег Дерипаска. Да нет, все гораздо проще. Центробанк видимо находится на другой планете, и проблемы земной экономике его совершенно не касаются. В прошлую пятницу на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор прогнозирует экономический рост по итогам 2020 года. Это на фоне закрытия предприятий, разорения предпринимателей и прочих процессов, вызванных не только коронавирусом, но и новым витком мирового экономического кризиса. Нет, ну Набиуллина однозначно оптимист! Если даже на фоне происходящего она обещает экономический рост, то с фантазией у нее все в порядке! До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье