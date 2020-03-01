29 человек шедших через КПВВ в связи с чрезвычайной потребностью не пустили в ЛДНР. 400 человек прошли



Однако при наличии критически важных жизненных обстоятельств, командующим Объединенных сил принимаются отдельные решения по пропуску лиц через линию разграничения. С начала ограничительных мер принято 429 таких решений.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы Украины.

Однако, начиная с 21 марта пограничники в КПВВ фиксируют прекращения со стороны ЛДНР пропуска через линию разграничения лиц и транспортных средств.

Так, лицам, в отношении которых руководством Объединенных сил было принято отдельные решения по пропуску, на той стороне было отказано во въезде на временно неподконтрольную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую «серую зону».

За указанный период пограничниками обеспечено возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких лиц, среди которых люди имели в том числе и документы по зарегистрированному месту жительства на временно неподконтрольной территории.

Поэтому гражданам, у которых возникает чрезвычайная потребность в пересечении линии разграничения к временно неподконтрольной территории Украины, следует помнить, что даже при условии веских оснований пересечение линии разграничения не гарантируется, из-за возможного не пропуска на КПВВ ЛДНР.

Новости Региона - Сегодня, 10:23 374 На всех КПВВ Донбасса действуют временные ограничения на пересечение линии разграничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции.Однако при наличии критически важных жизненных обстоятельств, командующим Объединенных сил принимаются отдельные решения по пропуску лиц через линию разграничения. С начала ограничительных мер принято 429 таких решений.Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы Украины.Однако, начиная с 21 марта пограничники в КПВВ фиксируют прекращения со стороны ЛДНР пропуска через линию разграничения лиц и транспортных средств.Так, лицам, в отношении которых руководством Объединенных сил было принято отдельные решения по пропуску, на той стороне было отказано во въезде на временно неподконтрольную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую «серую зону».За указанный период пограничниками обеспечено возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких лиц, среди которых люди имели в том числе и документы по зарегистрированному месту жительства на временно неподконтрольной территории.Поэтому гражданам, у которых возникает чрезвычайная потребность в пересечении линии разграничения к временно неподконтрольной территории Украины, следует помнить, что даже при условии веских оснований пересечение линии разграничения не гарантируется, из-за возможного не пропуска на КПВВ ЛДНР.Новости Региона - Сегодня, 10:23 374

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